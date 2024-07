“Döngə” qrupunun solisti Nərmin Behbudovanın ailəsində faciə baş verib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu bu barədə özü məlumat yayıb.

O bildirib ki, əmisinin həyat yoldaşının bacısı ailəsi ilə birgə Qaxda ağır qəzaya düşüb. Nəticədə həyat yoldaşı, özü və qayınanası həlak olub.

Hadisədən yalnız iki azyaşlı xilas ola bilib. Nərmin bildirib ki, onların da səhhətlərində ciddi problemlər yaranıb və maddi dəstəyə ehtiyacları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.