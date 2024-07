İraqın şimalındakı “Pəncə-Kilid” əməliyyatı bölgəsində terrorçularla silahlı qarşıdurmada Türkiyənin bir hərbçisi şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda separatçı terror təşkilatı üzvləri ilə qarşıdurmada mütəxəssis çavuş Cebrail Acarın şəhid olduğu, 2 terrorçunun zərərsizləşdirildiyi bildirilib.

