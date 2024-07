Serbiyada keçirilən güləş üzrə Avropa çempionatında qızıl medal qazanan türkiyəli Alperen Berber “bozqurd” işarəsi tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bununla Avstriya ilə matçda qol vurduqdan sonra eyni işarəni göstərən Merih Demirala dəstək olub.

