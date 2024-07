Məsud Pezeşkian İranın 9-cu prezidenti seçilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Seçki Qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə, 30 milyon 530 mindən çox səs hesablanıb və 16 384 403 (53,6%) səslə Məsud Pezeşkian seçkilərin qalibi olub.

Səid Cəlili isə 13 538 179 səs toplayıb.



