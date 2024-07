İyulun 6-da Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi Zirvə Görüşünün Qarabağ Bəyannaməsinin imzalanması mərasimi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Prezidentin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

