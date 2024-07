Bu həftə 3 bürc xoş xəbərlər eşidəcək

Astroloqların fikrincə, bu həftə bəzi bürclər üçün çox uğurlu keçəcək. Onlar bu həftə bir çox problemlərini həll edə biləcəklər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa bürcü bu həftə heç gözləmədikləri xoş xəbərlər alacaqlar. Maliyyə sahəsində Buğalar üçün yeni fürsətlər yaranacaq. Dost əhatələri genişlənəcək.



Həftənin uğurlu bürclərindən biri də Qoçdur. Onlar bu həftə karyeralarının ən yüksək zirvəsinə çatacaq. Maddi çətinliklərini də həll edə biləcəklər. Onlar üçün yeni səyahət planı hazırlamağın tam vaxtıdır.

Dolça da həftənin uğurlu bürclərindəndir. Dolçalar bu həftə maliyyə baxımından bir çox işlərini qaydasına salacaq. Faydalı iş görüşləri gözlənilir. Həftə ərzində bir neçə xoş xəbər alacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.