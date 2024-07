Azərbaycan COP29 çərçivəsində 15 təşəbbüsü müzakirə edir

Azərbaycan COP29-a sədrlik gündəliyi çərçivəsində 15 təşəbbüsü müzakirə edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu COP29-un baş icraçı direktoru Elnur Soltanov deyib.

“Azərbaycan COP29-da sədrlik gündəliyi çərçivəsində öz təşəbbüsləri ilə çıxış edə bilər. Biz artıq 15 təşəbbüsü müzakirə edirik. Əminəm ki, səmərəlilik və COP29-a hazırlıq prosesi baxımından Azərbaycan öz töhfəsini verəcək və dünyanın digər ölkələri üçün yaxşı nümunə olacaq”, - o bildirib.

E.Soltanov, həmçinin qeyd edib ki, COP29 çərçivəsində aparılan danışıqlar davam edir: “COP29-a az vaxt qalır, bütün proqramı uğurla həyata keçirmək üçün noyabrın 11-dək işimizin 50 %-dən çoxunu tamamlamalıyıq. Danışıqlar prosesi davam edir, biz orada neytral mövqe tuturuq, qərarları başqa dövlətlər qəbul etməlidir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.