İsrail və HƏMAS qruplaşması arasında oktyabrın 7-dən etibarən Qəzza zolağında davam edən döyüşlərdə ölənlərin sayı 40 nəfər artaraq 38 min 193-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzza Səhiyyə Xidməti məlumat yayıb.

Müharibə nəticəsində yaralananların sayı isə 75 nəfər artaraq 87 903-ə yüksəlib.

