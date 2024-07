Tanınmış aparıcıdan sürpriz qərar

Aparıcı Pərvanə Tahirqızı “Elgizlə izlə” verilişinə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün canlı efirə çıxıb.

Tərəf müqabili E. Əkbər onunla bağlı “Biz düşünmürdük ki, o, Avropadan belə tez qayıdar. Ona görə onun yerinə bir qız tapdıq. Mən fikirləşirəm ki, istirahətə həmişə vaxt tapmaq olar. Amma bir işi gördünsə, gərək axıra qədər gedəsən. Pərvanənin qayıdışına çox sevindim” açıqlamasını verib.

Pərvanə isə “Çox uzun açıqlama verməyi sevmirəm. Əsas odur evimdəyəm, məkanımdayam və yerimdəyəm. Yaxşı, ya pis fərqi yoxdur. Yazan hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən başqa bir məəslə üçün ayrılıb. Avropaya qısa səfər etdim. İndi burdayam”, - deyə, bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.