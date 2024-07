Armudun indiyə qədər bilmədiyimiz faydaları

Kalori dəyəri az olan armud kalium, fol turşusu, lif niasin, A, C K vitaminləri və mineralları, həmçinin antioksidant mənbəyidir. Tərkibində flavonoidlər və karotenoidlər kimi bitki mənşəli birləşmələr də var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən armudun faydalarını təqdim edir:

- Armud bağırsaqların sağlamlığını yaxşılaşdıran və həzmi asanlaşdıran liflə zəngindir

- İltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir

- Arığlamağa kömək edir

- Qan təzyiqinə tənzimləyici təsir göstərir

- Tərkibindəki yüksək kalium ürək sağlamlığını qoruyur

- Maska şəklində dəriyə tətbiq edildikdə, ləkələri aradan qaldırır

- Tərkibindəki hidroksisinnamik turşu mədə və ağciyər xərçənginə qarşı qoruyucu təsir göstərir

- Tərkibindəki K vitamini ilə sümük toxumasını gücləndirməyə kömək edir

- İmmunitet sistemini gücləndirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.