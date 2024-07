"Neftçi" Peşəkar Futbol Klubunda yeni təyinat olub.

Metbuat.az "ağ-qaralar"ın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Rüstəm Əfsərli paytaxt təmsilçisinin Media üzrə koordinatoru vəzifəsinə təyin edilib.

Rüstəm Əfsərli 2005-ci ildən idman mətbuatındadır. 2015-ci ildən etibarən isə o, “CBC Sport” kanalında çalışıb.

