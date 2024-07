"Qarabağ" Almaniya klubuna məğlub oldu

Avstriyada təlim-məşq toplanışında olan "Qarabağ" ilk yoxlama matçını keçirib.

Metbuat.az bildirir ki, Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi komanda Almaniyanın "Kayzerslautern" klubu ilə qarşılaşıb.

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. 2-ci Bundesliqa təmsilçisindən Yannis Heuer (23), Marlon Ritter (39) və Boris Tomyak (47) fərqlənib. Ağdam klubundan 70-ci dəqiqədə Elvin Cəfərquliyev rəqib qapısına yol tapıb. 44-cü dəqiqədə "Qarabağ"ın futbolçusu Aleksey İsayev 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirə bilməyib.

"Köhlən atlar" günün ikinci görüşündə Çexiyanın "Viktoriya" (Plzen) klubunu sınağa çəkəcək. Bu oyun saat 20:00-da başlayacaq.

"Qarabağ"ın Tirolda 4 yoldaşlıq oyunu keçirməsi nəzərdə tutulub. Sonrakı rəqiblər hələlik bəlli deyil.

