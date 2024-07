"Mançester Siti" birinci, "Real" ikinci oldu

Ən bahalı heyətin qiyməti təxminən 1,38 milyard avrodur. Heç kimə sirr deyil ki, futbolçuların böyük maaşları var və onların müqavilələrinin dəyəri heyranedicidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Marca” nəşri dünyanın ən bahalı idmançı siyahısına sahib olan futbol klublarının reytinqini dərc edib. Lider Premyer Liqa çempionu "Mançester Siti" olub. Onun tərkibinin dəyəri təxminən 1,38 milyard avrodur. Onu yaxından "Real" (1,28 milyard avro) izləyir.

"Real” komandasına 180 milyon avro dəyərində üç oyunçu, "Qızıl top"u qazanmaq üçün iki favorit və Kilian Mbappe rəhbərlik edir. Bundan əlavə, onların dəyəri 100 milyon avro və daha çox olan cəmi 7 oyunçu var. Öz növbəsində, "Mançester Siti"də dəyəri 100 milyon avrodan çox olan cəmi üç oyunçu var”, - nəşr qeyd edir.

Hər iki klub arasında ən böyük fərq “Mançester Siti”nin xeyrinə olan müdafiə xəttidir. Eyni zamanda, “Real”ın qapıçı və yarımmüdafiəsinin "xərcləri" iqtisadi baxımdan daha yaxşı qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə vəziyyət belə görünür:

• Qapı - 53 milyon (“Real”) / 44,2 milyon (“Mançester Siti”);

• Müdafiə - 165,5 milyon (“Real”) / 403 milyon (“Mançester Siti”);

• Orta sahə - 589,5 milyon (“Real”) / 366 milyon (“Mançester Siti”);

• Ön tərəf - 472,8 milyon / 570 milyon (“Mançester Siti”).

Londonun “Arsenal”ı üçüncü yeri tutub (1,18 milyard avro).

Reytinqdə qalan yerləri tutan klublar:

• "Çelsi" - 1,08 milyard avro;

• PSJ - 948,2 milyon avro;

• "Bavariya" - 934,15 milyon avro;

• “Liverpul” - 931,3 milyon avro;

• “Barselona” - 860 milyon avro;

• “Tottenhem” - 818,5 milyon avro;

• “Mançester Yunayted” - 741,15 milyon avro.

