Rusiyada təyyarə qəzası olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə rus mediası məlumat yayıb. Məlumata görə, qəza Tatarıstan Respublikasının Kama-Ustinski rayonunda meydana gəlib.

Qəza nəticəsində 3 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.