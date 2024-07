Şükür Soltanov xəstəxanaya yerləşdirildi

Bodibildinq üzrə dəfələrlə Azərbaycan çempionu olmuş idmançı Şükür Soltanov əzələsində yırtılma səbəbi ilə əməliyyat olunub.



Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə idmançının özü məlumat verib.

Şükür Soltanovun sözlərinə görə, hazırda səhhəti yaxşıdır:

"Əslində zədəm Avropa çempionatı zamanı yaranmışdı. Buna baxmayaraq, çempion olmuşdum. Daha sonra yaranı müalicə etsəm də, xeyri olmamışdı. Buna görə də beş saat çəkən əməliyyata girməli oldum. Hazırda özümü yaxşı hiss edirəm, lakin həkimlər minimum yeddi həftə məşq edə bilməyəcəyimi deyirlər. İki-üç gün xəstəxanada qaldıqdan sonra evə buraxılacağam".

Qeyd edək ki, Şükran Soltanov İspaniyanın Barselona şəhərində keçirilmiş bodibildinq üzrə Avropa çempionatının qızıl medalına sahib çıxıb.

