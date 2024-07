Niderland - İngiltərə matçı öncəsi ara qarışdı - Yaralılar var

Almaniyada təşkil olunan futbol üzrə Avropa çempionatında yarımfinal mərhələsinin Niderland - İngiltərə matçından öncə hər iki komandanın azarkeşləri arasında dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın başlamasına az müddət qalmış görüşün keçiriləcəyi Dortmund şəhərində Niderland tərəfdarlarından bir neçəsi ingiltərəli fanatların üzərinə hücum ediblər.

İnsident nəticəsində hücuma məruz qalan 5 azarkeş xəsarət alıb.

Hadisəyə niderlandlı azarkeşlərin İngiltərə bayrağını oğurlamağa cəhd etməsi səbəb olub.

Qeyd edək ki, "Siqnal İduna Park"da baş tutacaq Niderland - İngiltərə matçı bu gün saat 23:00-da start götürəcək.

