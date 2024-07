ATV-nin (Azad Azərbaycan) yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az bildirir ki, səhər 08:00-dan başlayan məhdudiyyət 11:00-a qədər davam edəcək.

Buna səbəb isə "Nyu-Yorkda yağışlı bir gün" bədii filminin yayım hüququnun pozulmasıdır.

ARAŞ "Media haqqında" Qanunun tələlərinə əsasən televiziya redaksiyasının proqramlarının yayımı 3 saatlıq dayandırılmışdır.

