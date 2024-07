5 yaşlı Ümidin sağalmasına yardım edək - VİDEO

Kürdəmirdə yaşayan 5 yaşlı Ümüd immun çatışmazlığı xəstəliyindən əziyyət çəkir.

Bu barədə Metbuat.az-a onun anası müraciət edib. O bildirib ki, uşağa həyatda qalması üçün hər 21 gündən bir bahalı "Panziga" iynəsi vurulur:

“Hamıdan bir ana kimi xahiş edirəm, səsimə səs verin. Kürdəmirdə yaşayırıq. Balam Ümüd 5 yaşındadır. 2 ildən çoxdur ki, onkoloji əməliyyat olub və kombinə olunmuş immun çatışmazlığı xəstəliyindən əziyyət çəkir. Həyatda qalması üçün hər 21 gündən bir bahalı "Panziga iynəsi" vurulur. Uşağın bu iynədən asılı olmaması üçün də sümük iliyi köçürülməlidir. Allaha xatir, gücünüz nəyə çatırsa, yardım edin. Sığortaya və digər qurumlara müraciət etmişik, nəticə yoxdur. Yoldaşım fəhlədir. Uşaq gözümün önündə əzab çəkir. Nə olar, bizə yardım edin. Görüb keçməyin. Kimin ürəyində azca şübhə varsa, əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, gəlib yaxından görə, uşağa baş çəkə bilər".

Kart hesabları:

1. Kapital Bank: 4169-7385-1708-9706 (Teymur Aliyev)

2. Xaricdən göndərmək üçün avro hesabı:

Kapital Bank: 5404 0852 3834 3711

3. Rabitə bank: 5261 6333 3540 1098 (Habil Sahbazov)

4. Rusiyadan dəstək olmaq istəyənlər üçün:

Sber Bank hesabı: 4279 3806 7570 7881

Əlaqə: +994 77 542 30 68 (anası)

