BDU QS reytinq təşkilatı tərəfindən “Performansın yüksəlməsi mükafatı” ilə təltif olundu

Bakı Dövlət Universiteti (BDU) dünyanın nüfuzlu “QS Quacquarelli Symonds” (QS) agentliyi tərəfindən tərtib olunan bir sıra reytinqlərdə son illərdə əldə etdiyi uğurlara görə “Performansın yüksəlməsi mükafatı” (Performance Improvement Award) ilə təltif olunub. Mükafat BDU-nun rektoru Elçin Babayevə QS-in baş vitse-prezidenti Ben Sowter tərəfindən təqdim olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a BDU-dan məlumat verilib.

İspaniyanın Barselona şəhərində “QS Ali Təhsil Zirvəsi: Avropa 2024” (QS Higher Ed Summit: Europe 2024) tədbiri çərçivəsində keçirilən təltifolunma mərasimində QS-in baş vitse-prezidenti BDU-nun son illərdə reytinqlərdə əhəmiyyətli irəliləyişi ilə bağlı uğurunu vurğulayıb.

Qeyd edək ki, BDU böyük uğura imza atmaqla “QS World University Rankings 2025”də 179 pillə irəliləyərək, 951-1000 aralığında qərarlaşıb və ölkədə lider mövqeyə yüksəlib. BDU, eyni zamanda, “Tələbə-müəllim nisbəti” (Faculty-Student Ratio) indikatoru üzrə dünyada 373-cü, “Məşğulluq göstəriciləri” (Employer Outcomes) indikatoru üzrə isə 271-ci mövqedə qərarlaşıb. Bununla yanaşı, müxtəlif indikatorlara görə qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən, BDU “Tələbə-müəllim nisbəti” (Faculty-Student Ratio), “Fakültə üzrə istinad” (Citation per Faculty), “Beynəlxalq tədqiqat şəbəkəsi” (International Research Network) və “Məşğulluq göstəriciləri” (Employer Outcomes) indikatorları üzrə ölkədə lider mövqeyindədir.

Eləcə də BDU “QS Avropa 2025” (QS Europe 2025) reytinqində qiymətləndirmə nəticəsi olaraq əvvəlki illə müqayisədə 43 faiz irəliləyiş eldə edib və 78 pillə irəliləyərək 336-cı mövqeyə, “QS Qərbi Asiya 2025” (QS Western Asia 2025) reytinq siyahısında isə 4 pillə irəliləyərək 93 universitet arasında 15-ci mövqeyə yüksəlib.

