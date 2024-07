ABŞ Ukraynaya yeni yardım paketi ayırdı

ABŞ Ukraynaya yeni yardım paketi ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Co Bayden uktaynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüşündə bildirib. Qeyd edilir ki, bu, ABŞ-nin milli təhlükəsizlik qanununu qəbul etdikdən sonra imzalanan səkkizinci tədbirlər paketi olacaq.

ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinken bildirib ki, Ukraynaya 225 milyon dollar dəyərində yeni yardım paketinə "Patriot" raket batareyası, NASAMS hava hücumundan müdafiə sisteminin mərmiləri və digər döyüş sursatları daxildir.

