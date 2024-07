İndiyə qədər 125 dairənin 124-nə müraciət olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib. O qeyd edib ki, 307 nəfərin deputatlığa namizədliyi irəli sürülüb.

Namizədlərə imza vərəqələri paylanıb:

“Artıq 150 nəfərin namizədliyi təsdiqlənib, 114 nəfərə imza vərəqi verilib. Sabahdan etibarən 7 gün ərzində proses davam edəcək”.

