İşıqla bağlı yeni qərar - Nələr dəyişəcək?

60 Vt və yuxarı gücə malik olan közərmə lampaların 2026-cı il yanvarın 1-dən, 25 Vt-dan (25 Vt daxil olmaqla) 60 Vt-a qədər gücə malik olan közərmə lampaların isə 2026-cı il iyulun 1-dən idxalı, istehsalı və satışı qadağan edilir. Bəs qanunun məqsədi nədir? Qadağan edilən lampaları nələr əvəz edə bilər?

Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin üzvü Nafiq Həmzəyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, qanunun əsas məqsədi enerji səmərəliliyini artırmaq və ətraf mühitin qorunmasına töhfə verməkdir:

“Közərmə lampaları enerji baxımından səmərəsizdir, çünki onların istehlak etdiyi enerjinin böyük bir hissəsi istilik şəklində itirilir. Bu səbəbdən onların istifadəsinin məhdudlaşdırılması enerji istehlakını azaltmağa və karbon emissiyalarını minimuma endirməyə kömək edir. Qadağa qüvvəyə mindikdən sonra közərmə lampalarını əvəz edə biləcək alternativlər arasında bunlar var:

1. LED lampalar: enerji baxımından ən səmərəli seçimdir. Onlar daha uzun ömürlüdür və daha az enerji sərf edir.

2. Kompakt floresan lampalar (CFL): əvvəlki közərmə lampalarına nisbətən daha az enerji sərf edir və daha uzun müddət istifadə edilə bilər.

3. Halogen lampalar: közərmə lampalarına bənzər işıq keyfiyyəti təqdim edir, lakin daha az enerji sərf edir”.

Millət vəkili qeyd edib ki, bu dəyişikliklər istehlakçıların elektrik enerjisi xərclərini azaltmağa və daha ekoloji cəhətdən təmiz işıqlandırma texnologiyalarına keçid etməyə də imkan yaradacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.