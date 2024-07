Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi yaxınlığında nəzarətsiz ərazidə dənizdə 3 nəfərin batması ilə bağlı axtarışlar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku tv ərazidə olub və batan şəxslərin valideynləri ilə danışıb. Həmçinin hadisə şahidinin açıqlamaları diqqət çəkib.

Ətrraflı sujetdə:

