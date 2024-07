Ən xəsis bürclər - Hər şeydən çox pulu sevirlər

Astroloqlara görə, bəzi bürclər pulu digərlərindən çox sevirlər və bu, onların xəsis kimi tanınmasına səbəb olur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, həmin bürclər bunlardır:

Balıqlar - xüsusən bu bürc altında doğulan kişilər xəsis olurlar. Əyləncəyə pul xərcləməyi sevmirlər. Gəlirlərinin əksər hissəsini gündəlik tələbatlara sərf edirlər.

Şir - bu bürcdən olan qadınlar borc verməyi sevmirlər, pullarını ancaq özlərinə xərcləməyi sevirlər. Ona görə də, yaxınları tərəfindən xəsis kimi tanınırlar.

Əqrəb - zəhmetkeş olan Əqrəb bürcləri pullarıın qədrini bilirlər, onu hara gəldi xərcləməyi sevmirlər. Lakin başqa insanlara qarşı səxavətli olmağa çalışırlar. Əyləncəyə pul xərcləmək onlar üçün lazımsızdır.

