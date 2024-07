2024-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda ən çox şikayət edilən bankların siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankın məlumat yayıb. Ötən ay ən çox şikayət edilən bank 5,22 indeksi ilə "Bank Avrasiya" seçilib.

“TuranBank" siyahıda ikinci (4.92 indeksi), “Bank BTB” isə üçüncü (4.14 indeksi) olub.

Digər banklar üzrə göstəricilər isə aşağıdakı kimidir:

