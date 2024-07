Türkiyəli futbolçu Arda Turanın anası Yüksel Turan həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o "tikinti çirklənməsinə səbəb olmaq” ittihamı ilə 10 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, evində qanunsuz tikinti aparmaq ittihamı ilə mühakimə olunub.

Bayrampaşa Bələdiyyəsi tərəfindən aparılan araşdırmalarda zirzəmi, 1, 2 və 3-cü mərtəbələrdən ibarət binada yaşayış olduğu halda xanım Turanın tikiliyə qeyri-qanuni çardaq əlavə etdiyi müəyyən edilib.

