Azərbaycan alüminiumun ixracını azaldıb

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan 100 320,81 min ABŞ dolları dəyərində 37 742,75 ton alüminium və ondan hazırlanan məmulatları ixrac edib.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, hesabat dövründə Azərbaycanın ixrac etdiyi alüminium və ondan hazırlanan məmulatların dəyəri 2023-ci ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 6,2% , həcmi isə 5,6% azalıb.

Məlumata görə, hesabat dövründə alüminiumun ümumi qeyri-neft sektoru üzrə ixracda payı 6,29% təşkil edib.

Xatırladaq ki, Ötən il Azərbaycan 195 181,68 min ABŞ dolları dəyərində 74 502,4 ton alüminium və ondan hazırlanan məmulatları ixrac edib. Hesabat dövründə Azərbaycanın ixrac etdiyi alüminium və ondan hazırlanan məmulatların dəyəri 2022-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 10,3% azalıb, həcmi isə 9,14% artıb. Ötən il alüminiumun ümumi qeyri-neft sektoru üzrə ixracda payı 5,83% təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.