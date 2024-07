Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Böyük Britaniyada, Blenheym sarayı önündə İctimai TV-nin əməkdaşlarını salamlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı fotonu kanalın xəbərlər departamentinin direktoru Fikrət Doluxanov paylaşıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

