ABŞ Prezidenti Co Bayden prezidentlik uğrunda yarışdan çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, "X" səhifəsində paylaşım edib.

"Əminəm ki, geri çəkilsəm və diqqətimi xalqa xidmətə cəmləsəm, partiya və ölkə üçün daha yaxşı olacaq", - Bayden qeyd edib.

O, səlahiyyət müddətinin sonuna qədər vəzifəsində qalacağını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.