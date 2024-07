Bakıya nəvəsini görməyə gələn baba “Poz-Qazan”dan 500 000 manat uddu – VİDEO

“Azərlotereya”nın “Poz-Qazan” tarixində ən böyük uduş olan “Prestij” lotereyasında ilk 500 000 manat qazanılıb.

Uğurlu bilet Ordubad sakini Hüseyn Bünyatova nəsib olub. 66 yaşlı Hüseyn dayı Bakıya yeni doğulmuş nəvəsini görməyə gələrkən Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən marketlərin birindən aldığı “Prestij” lotereyasında ən böyük uduş – 500 000 manata sahib olub. Sevincindən ağladığını deyən Hüseyn dayı qazandığı məbləğlə uzun illər kirayədə yaşayan oğluna və qızına ev alacağını, bir hissəsini isə Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə edəcəyini bildirib.

Əli düşərli satıcı Elçin Mehdiyev də belə gözəl bir hadisəyə vəsilə olduğu üçün məmnunluğunu qeyd edib. Qalib qədər sevincli olan Elçin bəy bunun böyük bir şans olduğunu vurğulayıb.

Qiyməti 10 manat olan “Prestij”də ikinci ən böyük uduş – yarım milyon manat sahibini gözləyir.

“Azərlotereya”nın digər “Poz-Qazan” biletlərində də 200 000, 100 000, 75 000, 50 000 və 25 000 manatlıq böyük uduşlar şanslı qaliblərini axtarır.

Biletləri “Azərlotereya” və “Misli” satış nöqtələri, "Azərpoçt" şöbələri, şəhərimizin market və köşklərindən əldə etmək, həmçinin “Wolt”dan sifariş vermək mümkündür.

