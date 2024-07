Rus jurnalist Mixail Zıqara qiyabi olaraq 8 il 5 ay cəza verilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, “Dojd” telekanalının sabiq baş redaktoru Rusiya ordusu haqqında dezinformasiya yaymaqda ittiham edilib.

Qeyd edək ki, Zıqar bir sıra siyasətə aid kitablar yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.