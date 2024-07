"Real Madrid" klubunun illik gəliri rekord məbləğə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real" ötən mövsüm 1 milyard 73 milyon avro qazanc əldə edib. Bu gəlirə oyunçu satışından gələn məbləğ daxil deyil.

Madrid təmsilçisinin xalis gəliri isə 16 milyon avroya bərabər olub.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm “Real” UEFA Çempionlar Liqası, İspaniya La Liqası və İspaniya Superkubokunun qalibi olub.

