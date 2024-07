Azərbaycanda seçicilərin çoxu qadınlardır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib.

O qeyd edib ki, 40 minə yaxın Komissiya üzvünün də əksəriyyəti qadınlardır:

"Biz səsvermə günü qadın seçicilərin aktivliyinə önəm veririk. Bu məsələdə qadınların rolu kişilərə nisbətdə daha yüksəkdir".

