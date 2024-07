Qarabağ Universitetinin rektoru Şahin Bayramov Şəki-Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin (RTİ) tabeliyində olan ümumtəhsil məktəblərinin yüksək bal toplayan abituriyentləri ilə görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rektor məzunlara Universitetin təhsil planlarından bəhs edib, oxumaq istədikləri ixtisaslara dair sualları ətraflı cavablandırıb.

