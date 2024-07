İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ABŞ Konqresinin Senat və Nümayəndələr Palatasının birgə iclasında çıxış edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, İsrail ABŞ ilə birlikdə Yaxın Şərqdə “İranın terror oxu ilə toqquşmada” qalib gələcək.

Qeyd edək ki, bu, Netanyahunun siyasi karyerasında Amerika konqresmenləri qarşısında dördüncü çıxışıdır.

