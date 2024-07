Rusiyanın Kaluqa vilayətinin Jidrinski rayonunda Mi-28 helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində ekipaj üzvləri həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qəzaya səbəb texniki nasazlıq olub.

Məlumata görə, helikopter planlaşdırılmış uçuşu yerinə yetirirən zaman qəzaya uğrayıb.

