İngiltərənin “Liverpul” klubu “Real Madrid”də forma geyinən türk ulduz Arda Gülərin transferində maraqlıdır.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, ingilislər Arda üçün 60 milyon avro ödəmək niyyətindədir.

Qeyd edək ki, Arda Gülərin ispanlarla müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir.

