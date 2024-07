ABŞ iqtisadiyyatı bu ilin ikinci rübündə 2,8% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ İqtisadi Təhlil Bürosunun məlumatında deyilir.

Məlumata görə, ABŞ-də iqtisadi artım gözləntiləri üstələyib. Belə ki, bazar gözləntisi 2% olub.

