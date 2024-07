Azərbaycanlı gənc ABŞ-nin nüfuzlu universitetinə qəbul olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsində məlumat verilib. Belə ki, Orxan Abdulkərimli Yale Universiteti Hüquq fakültəsinin ("Yale Law School") tam təqaüdünü qazanmaqla magistratura pilləsinə qəbul olub.

Qeyd edək ki, bu Qafqaz regionundan "Yale Law School"a ilk qəbuldur.

