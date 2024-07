Rəsmi Bakı Somali rəsmilərini COP29 çərçivəsində Azərbaycana səfərə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Somali Federal Respublikasından olan həmkarı Əhməd Moallim Fiqi Əhmədinin Bakıda keçirdikləri birgə mətbuat konfransında deyilib.

"COP29 çərçivəsində Somalidən olan həmkarlarımızı ən yüksək səviyyədə Azərbaycanda görməkdən məmnun olacağıq", - Ceyhun Bayramov bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.