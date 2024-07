Digər bankdakı kreditlərinizi Unibanka gətirin, ödənişiniz sərfəli olsun!

Ay ərzində bir neçə banka kredit ödəmək sizi yorursa, “Unibank”ın yeni kampaniyası sizin üçündür. Bütün kreditlərinizi “Unibank”a gətirin, ayda cəmi bir dəfə, sərfəli məbləğdə ödəniş edin, həm də yeni kreditiniz komissiyasız olsun.

Növbəti aydan kreditlərinizi bir tarixdə və bir ünvana ödəmək üçün elə indi “Unibank”dan illik 11%-dən başlayan, 50 000 AZN-dək və 0% komissiyalı krediti sifariş edə (https://unbk.az/nagdkredit)bilərsiniz.

Aşağı faizli və yüksək məbləğli krediti rahatlıqla, aylıq sizə sərf edilən məbləğdə, çətinlik çəkmədən ödəməyiniz üçün Bank kreditin müddətini də 60 ayadək uzadıb.

“Unibank”dan nağd kredit götürmək aşağıdakı üstünlükləri verir:

- illik 11%-dən başlayan kredit əldə etmək;

- 50 000 AZN-dək məbləğ;

-sığorta xərci yoxdur;

- zamin tələbi yoxdur;

- kreditin ödəniş tarixini müştəri özü təyin edir;

- 60 ayadək ödəniş müddəti;

-tez və rahat rəsmiləşdirmə imkanı.

Krediti banka gəlmədən sifariş etmək üçün aşağıdakı imkanlar da mövcuddur:

-055 457 8117 whatsapp nömrəsinə yazaraq;

-“Kredit” sözünü sms ilə 8117-yə göndərməklə;

- Bankın saytından (https://unbk.az/nagdkredit) onlayn sifariş etməklə.

Əgər UCard-ınız varsa, filiala gəlmədən, UBank tətbiqindən saniyələr ərzində, cəmi bir neçə toxunuşla kredit əldə edə bilərsiniz. Hələ də UCard-ınız yoxdursa, sizə yaxın Unibank filialına yaxınlaşaraq, elə yerindəcə, çox rahat şəkildə və pulsuz bu multivalyutalı karta sahib ola bilərsiniz.

UCard sahibi olmaq sizə “Unibank”ın möhtəşəm uduşları olan “Əjdaha” lotereyasında iştirak fürsəti yaradır. UCard-la etdiyiniz hər 10 manatlıq ödəniş sizə bir şans qazandırır. Ay ərzində 5 şans qazanaraq, lotereyada iştirak edə və üç təmirli və əşyalı evdən, səkkiz ədəd Toyota Corolla Cross avtomobilindən,50 Apple iPhone 15 Pro telefonundan birinə və 250 000 manatlıq pul uduşunda seçilmiş məbləğlərə sahib olmaq imkanı qazanırsınız.

Unibank- Sənin Bankın!

