Azərbaycanda maraqlı evlilik təklifi baş tutub.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı sosial mediada görüntülər yayılıb. Belə ki, azərbaycanlı gənc Xəzər dənizinin dibində evlilik təklifi edib. Görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

