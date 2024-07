Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 14-də keçirilmiş I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın Modern.az-a istinadən məlumatına görə, IV ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni də 697 bal toplayan Hüseynova Nuray Emin qızı göstərib.

O, imtahanın birinci mərhələsində 300 bal toplayıb.

Nuray Gəncə şəhər 39 saylı orta məktəbin məzunudur. O, orta məktəbi qızıl nişanla bitirib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.