Kral III Çarlz Muxtar Babayevi qəbul etdi

Böyük Britaniyanın Kralı III Çarlz Azərbaycanın ekologiya naziri, COP29-un müəyyən edilmiş prezidenti Muxtar Babayevi qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP28-in (BƏƏ) sosial şəbəkə hesabında bildirilib.

“Bu gün Əlahəzrət Kral III Çarlz Klarens-hausda COP28-in prezidenti dr. Sultan Əl-Cabir, COP29-un müəyyən edilmiş prezidenti Muxtar Babayev və Braziliyanın iqlim dəyişikliyi üzrə milli katibi Ana Toninin təmsil olunduğu COP Sədrlikləri Troykasını qarşılayıb.

COP Sədrlikləri Troykası COP-a ev sahibliyi edən dövlətlər arasında görünməmiş əməkdaşlıqdır, məqsədi dinamikanı qorumaq, davamlılığı bağlamaq, həyata keçirilməsini möhkəmləndirmək və COP-lar arasında tərəqqi körpüsü yaratmaqdır”, – paylaşımda qeyd olunub.

