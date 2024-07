Kanada millisi rəqiblərini casus dronlarla izləyib

Kanada Futbol Assosiasiyasının baş direktoru Kevin Blu etiraf edib ki, ölkə millisi digər komandaları izləmək üçün dronlardan istifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o deyib: "Mən bu məsələ ilə bağlı nə qədər çox məlumat əldə edirəmsə, bu cür hadisələrin sistemli xarakterindən bir o qədər çox narahat oluram. Bu, tamamilə yolverilməzdir. Mən Amerika Kuboku zamanı dronlardan istifadə etmək cəhdindən xəbərdaram", - deyə o bildirib.

Blu açıqlamasında Kanada Futbol Assosiasiyasının daxili araşdırma apardığını vurğulayıb.

