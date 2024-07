Sumqayıtda 30 yaşlı kişi tanışı tərəfindən bıçaqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin 15-ci məhəlləsində qeydə alınıb.

Sumqayıt şəhər sakini 1995-ci il təvəllüdlü Məmmədov Seymur İlqar oğlu münaqişə zəminində, 1994-cü il təvəllüdlü Abdullayev Cavid Cənnət oğluna bıçaqla xəsarət yetirib. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

Fakt araşdırılır.

