Yay Olimpiya Oyunlarında kişilər arasında küçə skeytbordinqi yarışının ilkin və final mərhələsi təxirə salınıb.

Metbuat.az bildirir ki, buna əlverişsiz hava şəraiti səbəb olub.

Bu gün baş tutmalı olan mübarizə iyulun 29-da gerçəkləşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.