Azərbaycanın iki cüdoçusu “Paris-2024” Yay Olimpiya Oyunlarında mübarizəni dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınların yarışında Leyla Əliyeva (48 kiloqram), kişilərdə isə Balabəy Ağayev (60 kiloqram) ilk görüşlərində məğlub olaraq olimpiada ilə vidalaşıblar.

Qeyd edək ki, Paris olimpiadasına avqustun 11-də yekun vurulacaq.

