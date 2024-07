İspaniya millisinin futbolçusu Roben Le Normanın “Atletiko”ya keçidi reallaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Madrid klubu məlumat yayıb.

Belə ki, 27 yaşlı müdafiəçi “Real Sosyedad”dan transfer olunub. O, istirahətdən qayıtdıqdan sonra yeni komandasına qoşulacaq.

Xatırladaq ki, Le Norman İspaniya millisi ilə AVRO-2024-ün çempionu olub.

