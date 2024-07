Hərbi jurnalist Ədil Arifoglu bu səhər qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Ə.Arifoğlu uzun illər Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin Hərbi vətənpərvərlik baş redaksiyasının baş rejissoru kimi çalışıb.

Ədil Arifoğlu həm Birinci, həm də İkinci Qarabağ müharibəsində hərbi jurnalist kimi iştirak edib, qızğın döyüşləri ön cəbhədə lentə alıb.

